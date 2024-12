Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Bad Überkingen - Baucontainer aufgebrochen

Am Wochenende war ein Einbrecher in Bad Überkingen unterwegs.

Ulm (ots)

Der Unbekannte begab sich auf die Baustelle in der Hausener Straße. An einem Baucontainer schlug er eine Scheibe ein. An einem weiteren Container knackte er das Bügelschloss. Beute machte er offensichtlich nicht, es befand sich für ihn nichts Brauchbares darin. Zurück blieb ein Sachschaden von etwa 500 Euro.

