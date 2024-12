Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Kinder nicht richtig gesichert

Zwei Kinder waren am Montag in Ehingen im Auto nicht vorschriftsmäßig gesichert.

Ulm (ots)

Gegen 10.30 Uhr kontrollierte die Polizei einen Suzuki in der Winkelhofstraße. Im Auto saßen neben der 36-jährigen Fahrerin zwei Kinder. Die befanden sich zwar in vorschriftsmäßigen Kindersitzen. Die Sitze standen lediglich auf der Rücksitzbank und waren nicht gesichert. Die Fahrerin war einsichtig. Nachdem die Kindersitze vorschriftsmäßig gesichert waren, durfte sie ihre Fahrt fortsetzen. Die 36-Jährige muss nun mit einem Bußgeld von 70 Euro und einem Punkt in Flensburg rechnen.

