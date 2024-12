Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Von der Straße abgekommen

Am Montag prallte eine 45-Jährige mit ihrem VW in Langenau gegen einen Baum.

Ulm (ots)

Um 7.20 Uhr war die 45-Jährige mit ihrem VW in der Magirusstraße auf Höhe eines Getränkemarktes unterwegs. Da sie wohl zu schnell war, verlor sie die Kontrolle über ihr Auto. Der Pkw kam in einer Rechtskurve geradeaus von der Fahrbahn ab und stieß dort gegen einen Baum. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die Fahrerin. Die hatte sich bei dem Unfall mittelschwere Verletzungen zugezogen. Sie wurde in eine Klinik gebracht. Den Sachschaden an dem total beschädigten VW schätzt die Polizei auf etwa 12.000 Euro.

++++2434714 (BK)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell