Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Schwerer Verkehrsunfall am Petriblick

Nordhausen (ots)

Am Samstag gegen 15:00 Uhr ereignete sich auf der Kreuzung Petriblick und Straße der Einheit in Nordhausen ein Verkehrsunfall mit Folgen für die Beteiligtten und mit Auswirkungen auf den fließenden Verkehr in diesem Bereich. Eine 58-Jährige befuhr mit einem VW-Mulitvan den Petriblick vom Darrweg kommend und beabsichtigte zur dortigen Gartenanlage zu fahren. Zur selben zeit befuhr ein 29-Jähriger mit seinem VW-Golf die Straße der Einheit aus Richtung Helmestraße kommend. Die 58-Jährige missachtete jedoch die Vorfahrt des VW-Golf und es kam im Kreuzungsbereich zur Kollision. Durch die Wucht des Aufpralls kamen die beiden Fahrzeuge erst in einem angrenzenden Zaun zum Stillstand. Bei dem Unfall wurde die Verursacherin verletzt und musste anschließend im Südharzklinikum behandelt werden. An den beiden Fahrzeugen und dem Zaun entstand jeweils Sachschaden in einer Höhe von insgesamt ca. 20.000,-EUR. Die Unfallstelle musste für die Unfallaufnahme sowie die Bergung beider Fahrzeuge durch einen angeforderten Abschleppdienst für ca. 1,5 Stunden gesperrt werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell