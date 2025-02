Bundespolizeiinspektion Saarbrücken

BPOLI-SB: Bundespolizei vollstreckt erneut mehrere Haftbefehle am vergangenen Wochenende

Saarbrücken (ots)

Am Wochenende wurden erneut mehrere Haftbefehle durch die Bundespolizei vollstreckt. Zudem versuchte am Bahnhof Neunkirchen ein Mann vor einer Kontrolle zu flüchten.

Am Freitag den 31. Januar wurde gegen 17:00 Uhr ein Polnischer Staatsangehöriger festgestellt, dessen Überprüfung zwei Haftbefehle aufgrund des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ergaben. Seine vorgelegte Fahrerlaubnis stellte sich zudem als Fälschung heraus. Der Mann rief seine Kontaktperson an, um für ihn den haftbefreienden Betrag von 4193EUR zu bezahlen, um eine Haftstrafe von 110 Tagen in der Justizvollzugsanstalt (JVA) abzuwenden.

Die weibliche Kontaktperson wurde auf dem Bundespolizeirevier vorstellig, doch auch Sie wurde mittels Haftbefehls gesucht. Eine Geldstrafe von 1800EUR und eine Wertersatzeinziehung von über 12.000EUR war durch das Gericht gegen die Frau angeordnet worden. Die Frau konnte nur den haftbefreienden Betrag für sich selbst begleichen. Ihr Polnischer Begleiter wurde daraufhin in die JVA Ottweiler eingeliefert.

Um 18:00 Uhr wurde ein weiterer, mittels Haftbefehles gesuchter Mann, durch die Bundespolizei festgestellt. Aufgrund des Computerbetruges verbüßt er eine Restfreiheitsstrafe von 325 Tagen in der JVA Saarbrücken.

Am Bahnhof Neunkirchen kam es zu einer Personenkontrolle mit Fluchtversuch. Dem Mann wurde durch die tatkräftige Unterstützung von zwei Passanten der Weg versperrt und er konnte so durch die Bundespolizei festgenommen werden. Ein verbotenes Butterfly Messer sowie ca. 25,6g Amphetamin und 15g Ecstasy konnten bei der Durchsuchung seiner Person festgestellt werden.

Ihm drohen, in enger Abstimmung mit der Landespolizei, mehrere Strafverfahren aufgrund des Verstoßes gegen das Betäubungsmittel -und Waffengesetz. Die Bundespolizei setzt ihre Fahndungsmaßnahmen und Kontrollen weiterhin konsequent fort.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Saarbrücken, übermittelt durch news aktuell