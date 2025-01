LPI-J: Auf dem Dach gelandet

Jena (ots) - Auf Wertgegenstände, Geld und Alkoholika waren Einbrecher aus, die in der Nacht zum Sonntag in eine Bar in der Erlanger Allee gewaltsam eindrangen. Über ein Fenster gelangten sie in das Objekt und nahmen die Beute im Gesamtwert von circa 1.700 Euro rechtswidrig mit. Durch die rabiate Vorgehensweise sind an und in der Bar über 2.000 Euro Sachschaden entstanden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und am Tatort Spuren gesichert. Darunter befindet sich ...

