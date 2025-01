Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gestohlenes Handy auf Wanderschaft

Jena (ots)

Beim Gassi-Gehen am Sonntagnachmittag in Jena-Nord fiel einer jungen Frau aus Versehen das Handy aus der Tasche und blieb, da sie den Verlust erst nicht bemerkte, am Boden liegen. Wenige Minuten später fiel es ihr auf und sie lief die gelaufene Strecke zurück. Da war es jedoch schon zu spät. Eine unbekannte Person hatte es gefunden und mitgenommen. Die Frau wandte sich sofort an die Polizei und konnte parallel das Mobiltelefon orten. Nach einer schnellen Bewegung, die auf die Fahrt in einem Zug deutete, konnte der Standort des Gerätes in Bad Kösen lokalisiert werden. Die Beamten in Sachsen-Anhalt trafen dort einen 56-Jährigen mit dem Handy der Geschädigten an, sodass es fortfolgend der rechtmäßigen Eigentümerin zurückgegeben werden konnte. Da eine Unterschlagung der Fundsache im Raum stand, wird nun im Rahmen eines Strafverfahrens ermittelt.

