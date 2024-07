POL-MFR: (725) Duo raubte Handtasche - Festnahme

Erlangen (ots) - Am Montagabend (08.07.2024) entwich ein 34-Jähriger aus dem Bezirksklinikum in Erlangen. Nachdem er sich in einem nahegelegenen Wohnhaus verstecken wollte, nahm die Polizei den Mann fest. Dem 34-jährigen Mann gelang es gegen 18:00 Uhr, aus der Klinik Am Europakanal zu entweichen. Hierbei griff er einen Mitarbeiter des Klinikums an. Im weiteren ...

