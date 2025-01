Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Automatensprenger gefasst

Jena (ots)

Ein feines Gespür bewiesen Beamte Montagmorgen, kurz nach drei Uhr, im Spitzweidenweg. Bei einer Kontrolle von drei Personen konnten 14 Gramm Amphetamin aufgefunden werden. Weiterhin führten die Personen zwei Rucksäcke mit sich - darin mehrere Schachteln Zigaretten. Auf Nachfrage zur Herkunft gaben die Personen an, dass die Tabakwaren aus einer Automatensprengung herrühren. Dieser befand sich im Nahbereich in der Camburger Straße. Darüber hinaus fanden die Beamten Pyrotechnik, welche als Sprengmittel geeignet sind. Als alles ans Licht kam, versuchte ein 38-Jähriger zu flüchten. Dies misslang und er wurde vorläufig festgenommen. Auch gegen seine 28-jährige Begleiterin und ihren 36-jährigen Spannenmann wurde die vorläufige Festnahme ausgesprochen. Über den weiteren Verfahrensablauf wird am heutigen Tag die Staatsanwaltschaft entscheiden. Am Zigarettenautomaten ist ein Schaden von circa 2.500 Euro entstanden.

