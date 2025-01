Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der LPI Jena vom 05.01.2025

Jena (ots)

Böller aus PKW auf Passanten geworfen

Am Freitagabend dem 03.01.2025 gegen 22:00 Uhr wurden mehrere Passanten von Insassen eines schwarzen PKW (Limousine) zwischen der Schillerstraße und dem Teichgraben im Jenaer Zentrum, mit Böllern aus einem fahrenden PKW heraus beworfen. Ausweichbewegungen der Personen verhinderten die Verletzungen dieser. Ein Strafverfahren bezüglich versuchter Gefährlicher Körperverletzung wurde eröffnet. Die Ermittlungen dauern an. Beim PKW solle es sich um einen schwarzen BMW handeln. Kennzeichenfragmente der Städtekennung Rudolstadt wurden von den Geschädigten erkannt. Hinweise bitte an die Polizei in Jena unter Tel.: 03641/81-0

Gebäudefassaden beschmiert

In der Nacht von Donnerstag dem 02.01.2025 zum Freitag wurden im Jenaer Zentrum mehrere Gebäude /- Gebäudefassaden mit Lila Sprühfarbe beschmiert und dadurch beschädigt. Die unbekannten Täter haben mehrere Gebäude im Bereich Carl-Zeiss-Straße; Lutherstraße und Talstraße mit selbiger Sprühfarbe beschmiert. Die Graffiti sind als Wellenlinie oder einzelnen Worte angebracht worden. Aktuell beläuft sich der verursachte Sachschaden auf ca. 7000 Euro. In diesem Fall bittet die Polizei in Jena um ihre Mithilfe. Kann jemand Hinweise zu tatverdächtigen Personen geben oder Angaben zum Tathergang machen? Hinweise bitte an die Polizei in Jena.

