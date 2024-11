BPOLI DD: Zeugenaufruf: Wichtige Informationen zu mehreren Angriffen auf S-Bahnen

Dresden (ots) - Dresden. Am 28. Oktober 2024 gegen 18:30 Uhr wurde die Bundespolizei am Hauptbahnhof Dresden über einen Ladendiebstahl in einem Lebensmittelgeschäft informiert. Der Vorfall wurde telefonisch von einem Mitarbeiter des Geschäfts gemeldet. Die Bundespolizisten trafen den mutmaßlichen Täter in den Geschäftsräumen an. Bei der Kontrolle konnte der ...

mehr