Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Bierwagen aufgebrochen

Nordhausen (ots)

Anlässlich zum Himmelfahrtstag am vergangenen Donnerstag wurde in der Ortslage Uthleben im Sondershäuser Weg ein Bierwagen aufgestellt und betrieben. In der Nacht zum folgenden Freitag verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu diesem Bierwagen und entnahmen die Geldkassette mit den Tageseinnahmen in Höhe eines vierstelligen Betrages. Spuren bzw. konkrete Hinweise zu den Tätern liegen nicht vor. Am aufgebrochenen Bierwagen entstand dazu noch Sachschaden. Wer Hinweise zur der Tat oder Angaben zu den Tätern machen kann wird gebeten, sich bei der hiesigen Polizeidienststelle unter der Tel.Nr: 03631-96-0 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell