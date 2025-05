Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall aufgrund eines medizinischen Notfalls

Delmenhorst (ots)

Am 10.05.2025, gegen 18:00 Uhr, ist es auf dem Hasporter Damm in Delmenhorst zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 65-jähriger Delmenhorster befuhr mit seinem Pkw (Daimler) den Hasporter Damm in Richtung Annenheider Straße. Eine 46-jährige Fahrerin eines Skoda befuhr den Hasporter Damm vor dem o.a. Daimler in identische Richtung und kam verkehrsbedingt an einer Lichtzeichenanlage zum Stehen. Aufgrund eines medizinischen Notfalls fuhr der 65-Jährige mit seinem Pkw auf den Skoda der Delmenhorsterin auf. Der 65-Jährige wurde unverzüglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Gesundheitszustand ist unklar. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden. Im Rahmen des Verkehrsunfalls waren eine Vielzahl von Rettungskräften beteiligt. Der Hasporter Damm wurde teils vollgesperrt.

