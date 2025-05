Freiwillige Feuerwehr der Stadt Goch

Feuerwehr Goch: Feuer in einem Innenhof

Goch (ots)

Aus unklarem Grund ist gestern Nachmittag in einem Innenhof am Karl-Baums-Weg in der Gocher Innenstadt ein Feuer ausgebrochen. Gebrannt hat offenbar ein Strandkorb, der an einer Gebäudewand abgestellt war. Bei Eintreffen der Feuerwehr war er jedoch schon so weit heruntergebrannt, dass er nicht mehr zu erkennen war. Nachbarn hatten bereits mehrere Löschversuche mit Feuerlöschern gestartet.

Die Feuerwehr setzte ein Strahlrohr ein, um die Flammen endgültig zu löschen. Ein Atemschutztrupp kontrollierte die Holzdämmung eines angrenzenden Mauervorsprungs, ob sich Glutnester darin befinden. Nach knapp 45 Minuten war der Einsatz beendet, die Leitung hatte Stadtbrandinspektor Markus Korsten. Es wurde niemand verletzt, die Höhe des entstandenen Sachschadens steht nicht fest.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr der Stadt Goch, übermittelt durch news aktuell