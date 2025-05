Freiwillige Feuerwehr der Stadt Goch

Feuerwehr Goch: Dachstuhlbrand, Verkehrsunfall und Gasaustritt: Hohes Einsatzaufkommen am Feiertag

Goch (ots)

Der 1. Mai war für die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Goch im wahrsten Sinne des Wortes ein Tag der Arbeit: Ein Dachstuhlbrand, eine unklare Rauchentwicklung, Gasgeruch, ein Verkehrsunfall sowie zwei Wasserrohrbrüche beschäftigten die Gocher Einsatzkräfte bis in die frühen Morgenstunden.

Zunächst rückten die Löschzüge Stadtmitte zweimal hintereinander zu einer Brandmeldeanlage in einem Gebäude am Bössershof aus. Sie hatte eine Fehlfunktion und alarmierte gegen 13.30 Uhr und 14.30 Uhr ohne Grund. Nach einer Kontrolle konnten die Einsatzkräfte wieder heimkehren.

Um 19.21 Uhr gab es den nächsten Alarm für die Löschzüge Stadtmitte. Gemeldet war ein Wohnungsbrand an der Pastor-Perau-Straße. Wie sich herausstellte, entstand das Feuer im Dachstuhl des Gebäudes, vermutlich durch einen technischen Defekt. Für die Löscharbeiten wurden Atemschutztrupps eingesetzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist unklar, es wurde niemand verletzt.

Um 19.29 Uhr der nächste Einsatz: Aus dem Stadtpark wurde eine unklare Rauchentwicklung gemeldet. Da die Einsatzkräfte der Löschzüge Stadtmitte an der Pastor-Perau-Straße gebunden waren, übernahmen der Löschzug Pfalzdorf und die Löschgruppe Asperden. Wie sich herausstellte, brannte Unrat auf dem Gelände des ehemaligen Verkehrsgartens. Der Grund dafür ist unklar, die Löscharbeiten verliefen problemlos.

Um 20.15 Uhr wurde die Löschgruppe Kessel alarmiert. In einem Gebäude an der Ringstraße hatte ein Gasmelder Alarm ausgelöst. Der Energieversorger legte die Anlage vorläufig still. Es wurde niemand verletzt.

Um 21.15 Uhr ging es zu einem Verkehrsunfall am Bahnhof. Hier war unter anderem ein Motorrad beteiligt. Ein Fahrzeug des Löschzuges Pfalzdorf war vor Ort, sicherte die Einsatzstelle und streute auslaufende Betriebsmittel ab. Für einen der Unfallbeteiligten wurde ein Rettungshubschrauber angefordert. Er landete auf dem REWE-Parkplatz um dort den Patienten aufzunehmen.

Um 1.10 Uhr und um 2.20 Uhr die vorläufig letzten beiden Einsätze für die Feuerwehr Goch: Zunächst an der Wiesenstraße und dann an der Voßheider Straße wurden Rohrbrüche gemeldet. An der Wiesenstraße wurde ein Fuß- und Radweg überspült, Wasser und Schlamm liefen durch einen Garten bis zur Niers. Auch die Nierswanderweg ist in diesem Bereich in Mitleidenschaft gezogen. Die Wiesenstraße musste auf einer Länger von 150 m gesperrt werden. Die Mannschaft der Feuerwache 2 sicherte die Einsatzstelle. Die Stadtwerke wurden verständigt um die betroffene Leitung abzuschiebern.

An der Voßheider Straße, im Kreuzungsbereich zur Weseler Straße, liefen Wasser und Schlamm großflächig über die Straße. Ein Keller eines Wohnhauses stand etwa 30 cm unter Wasser. Auch hier war die Feuerwache 2 vor Ort und setzte eine Tauchpumpe ein. Ein Pritschenwagen war im betroffenen Bereich geparkt. Er musste mit dem Kran eines Abschleppunternehmers weggehoben werden, denn genau vor der Vorderachse war durch die Unterspülung ein mehrere Quadratmeter großes Loch entstanden. Die Stadtwerke schieberten auch hier ab. Die Feuerwehr war bis in die frühen Morgenstunden vor Ort.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr der Stadt Goch, übermittelt durch news aktuell