Freiwillige Feuerwehr der Stadt Goch

Feuerwehr Goch: Heckenbrand durch Unkraut-Abflämmarbeiten

Goch - Pfalzdorf (ots)

Bei Unkraut-Abflämmarbeiten mit einem Gasbrenner auf einem Grundstück an der Motzfeldstraße in Pfalzdorf wurde am Freitag Mittag eine Thuja-Hecke in Brand gesetzt. Ein Bewohner des Hauses der die Abflämmarbeiten durchführte erlitt hierbei leichte Verbrennungen im Gesicht. Bei Eintreffen des Löschzuges Pfalzdorf standen weite Teile der Hecke bereits in Vollbrand. Das Feuer drohte auf einen in der nähe abgestellten Wohnwagen überzugreifen. Unter der Leitung von Stadtbrandinspektor Stefan Bömler nahmen die Einheiten zwei Strahlrohre vor und konnten so ein Übergreifen der Flammen noch rechtzeitig verhindern. Immer wieder kommt es vor, dass bei Abflämmarbeiten benachbarte Hecken, Sträucher, Bäume oder sogar Gebäude in Brand geraten. Die Feuerwehr Goch warnt ausdrücklich vor dem Einsatz von Gasbrennern in der nähe von Entzündbaren Materialien. Gerade bei trockener Witterung, wie in den vergangenen Tagen, können durch Flammen, Funkenflug oder auch die Hitzestrahlung unkontrollierbare Brände ausgelöst werden.

