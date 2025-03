Freiwillige Feuerwehr der Stadt Goch

Feuerwehr Goch: Zimmerbrand in Werkstatthalle: Eine Person kam ins Krankenhaus

Goch (ots)

Heute Nacht gegen 2 Uhr ist in einer an eine Werkstatthalle angegliederte Wohnung an der Reuterstraße in Pfalzdorf ein Feuer ausgebrochen. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte aus Pfalzdorf, Nierswalde und der Stadtmitte stand das Wohnzimmer in Vollbrand. Ein Bewohner hatte zunächst mit einem Gartenschlauch selbst versucht zu löschen. Er kam später mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus.

Insgesamt hielten sich bei Brandausbruch vier Personen in dem Gebäude auf. Die Übrigen blieben unverletzt. Ein Atemschutztrupp ging zur Brandbekämpfung vor. Unter der Leitung von Stadtbrandinspektor Stefan Bömler gelang es, eine Ausbreitung der Flammen zu verhindern. In der angrenzenden Lagerhalle waren unter anderem mehrere PKW und ein Motorboot abgestellt. Sie sowie die übrigen Räume des Gebäudes blieben von den Flammen verschont, die starke Rauchentwicklung hat jedoch das gesamte Gebäude in Mitleidenschaft gezogen.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist unklar, die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der Einsatz der Feuerwehr dauerte rund 1,5 Stunden.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr der Stadt Goch, übermittelt durch news aktuell