POL-HRO: Wildunfall löst Auffahrkollision mit vier Fahrzeugen aus

Dassow (ots) - Am gestrigen frühen Nachmittag kam es zum Brand einer Doppelhaushälfte in der Klützer Straße in Dassow. Aus bislang ungeklärter Ursache brach gegen 14:00 Uhr in einer Hälfte eines Doppelhauses ein Brand aus. Durch die umfänglichen Löscharbeiten der eingesetzten Feuerwehren ist auch die zweite Hälfte des Hauses derzeit nicht mehr bewohnbar. Die ...

mehr