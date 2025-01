Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei sucht Besitzer einer Smart-Watch nach einer Raubstraftat in Güstrow - Wem gehört die abgebildete Uhr?

Güstrow (ots)

Im Rahmen einer polizeilichen Maßnahme am 02.01.2025 wurde bei einem 18-jährigen Deutschen eine Smart-Watch von Apple aufgefunden, die er nach eigenen Angaben einer unbekannten Person geraubt haben soll. Nach den Angaben des 18-Jährigen soll sich die Tat kurz vor Weihnachten in den frühen Morgenstunden im Bereich des Güstrower Marktes zugetragen haben. Dabei habe er eine scheinbar alkoholisierte Person überfallen, diese zu Boden geschubst und anschließend auf die am Boden liegende Person eingetreten. Im Anschluss entwendete er die besagte Uhr und entfernte sich vom Tatort. Das mögliche Opfer wandte sich offenbar bisher nicht an die Polizei. Daher sucht die Kriminalpolizei Güstrow nun nach dem Besitzer der abgebildeten Apple Smart-Watch SE.

Wer erkennt seine Uhr bzw. wer kennt jemanden, der zur genannten Tatzeit im Bereich des Marktes überfallen sein soll?

Hinweise nimmt die Polizei in Güstrow unter der Rufnummer 03843 - 2660, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell