Polizei Köln

POL-K: 240515-2-K International gesuchter Trickdieb (43) in der Innenstadt festgenommen - Untersuchungshaft.

Köln (ots)

Mit Unterstützung eines aufmerksamen Zeugen (29) haben Streifenpolizisten am Montagmittag (13. Mai) einen professionellen und per europäischen Haftbefehl gesuchten Trickdieb (43) in der Innenstadt festgenommen.

Aktuellen Ermittlungen zufolge soll der 43-Jährige am 26. April aus einem Juweliergeschäft auf der Neven-Dumont-Straße mehr als 20 Ringe und eine Armspange im Wert von etwa zehntausend Euro gestohlen haben. Der aus Rumänien stammende Mann hatte sich zunächst Schmuckstücke aus der Auslage zeigen und sich dabei zur Ablenkung ein Glas Wasser bringen lassen. Anschließend soll er dann das "Kaufinteresse" verloren und das Geschäft mit den erbeuteten Schmuckstücken wieder verlassen haben.

Am Montagmittag (13.Mai) erkannte dann ein Mitarbeiter eines Juweliergeschäfts den mutmaßlichen Trickdieb auf der Breitestraße wieder. Der 29-Jährige nahm daraufhin die Verfolgung auf, wählte den Polizeinotruf und gab gleichzeitig den Standort weiter. Hinzugezogene Streifenteams stellten den 43-Jährigen kurz darauf in der Schwalbengasse und nahmen ihn mit auf die Wache.

Bei der anschließenden Durchsuchung seines Hotelzimmers stellten die Einsatzkräfte hochwertigen Schmuck, Luxusschals aus Seide sowie mehrere tausend Euro Bargeld sicher.

Das Kriminalkommissariat 51 hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und prüft derzeit, woher der sichergestellte Schmuck und die Luxusartikel stammen. Dem 43-Jährigen werden zudem gleich gelagerte Straftaten in Bonn, Trier, Freiburg, Hamburg und München sowie in Zürich vorgeworfen.

Ein Richter verkündete dem Festgenommenen bereits am Dienstag (14. Mai) insgesamt sechs Haftbefehle und schickte ihn in Untersuchungshaft. (sw/al)

