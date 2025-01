Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Mehrfache Diebstähle - Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

Schwerin (ots)

Die Polizei hat am gestrigen Tag einen 23-jährigen Ladendieb vorläufig festgenommen, der bei mehreren Diebstählen beobachtet wurde. Der Mann steht im Verdacht, innerhalb kurzer Zeit in zwei Geschäften Waren entwendet zu haben.

Ein Ladendetektiv bemerkte den Tatverdächtigen gegen 12:00 Uhr zunächst in einem Drogeriemarkt am Dreescher Markt. Dort soll der Mann elektronische Geräte im Wert von etwa 50 Euro entwendet haben. Nach der Tat flüchtete der Verdächtige in eine Straßenbahn. Der Ladendetektiv folgte und beobachtete ihn bei einem weiteren Diebstahl in einem Kaufhaus in der Altstadt, bei dem bisherigen Informationen nach eine Hose entwendet wurde.

Die hinzugerufene Polizei stellte den 23-Jährigen und führte eine Durchsuchung durch. Dabei wurden Hinweise auf einen möglichen dritten Diebstahl entdeckt. Der Tatverdächtige, ein Mann tunesischer Staatsangehörigkeit, wurde daraufhin vorläufig festgenommen.

Die Polizei hat drei Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

