Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Schwerer Raub einer Handtasche

Northeim (ots)

Uslar, Neustädter Platz, Montag, 23.09.2024, 20.30 Uhr

USLAR (Wol) - Zeuginnen und Zeugen gesucht.

Am Mittwoch erschien eine 50-jährige Frau aus Uslar bei der Polizei in Uslar, um eine Anzeige zu erstatten. Sie gab an, dass sie am Montag gegen 20.30 Uhr am Neustädter Platz gewesen sei und plötzlich ein schwarzer Pkw neben ihr anhielt. Zwei männliche Personen hätten sie auf die Rückbank des Autos gezogen und seien mit ihr weitergefahren. Während der Fahrt sei sie mit einem Gegenstand geschlagen worden. Am ZOB (Zur schwarzen Erde) sei sie aus dem Auto getreten worden. Ihre Handtasche verblieb im Auto.

Im Nachgang habe sie die Handtasche wieder auffinden können. Aus der Handtasche seien ca. 100 Euro Bargeld, eine Bankkarte sowie ihr Personalausweis gestohlen worden.

Zu den Männern konnte die 50-Jährige keine weiteren Angaben machen. Auch zum Auto konnte sie keinen Hersteller nennen und nur die letzten beiden Ziffern des Kennzeichens angeben.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Uslar unter 05571 80060.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell