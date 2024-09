Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Die Polizei auf dem Weltkindertagsfest

Bad Gandersheim (ots)

Die Polizei Bad Gandersheim hat sich, wie in jedem Jahr, an dem diesjährigen Weltkindertagsfest am 20.09. in Bad Gandersheim beteiligt. Die Kinder konnten sich wie Polizisten fühlen, indem sie sich Polizeimützen basteln und anschließend in einem echten Streifenwagen sitzen konnten. Anschließend galt es, sich über Fingerabdrücke zu informieren und die dazugehörige Spurensicherung durchzuführen. Nun stand dem Titel "Kinderkommissar:in" nichts mehr im Wege. Alle Kinder konnten zudem ihren eigenen Flitzer auf die Verkehrssicherheit überprüfen lassen. Hier gab es nach Bestehen für Laufrad, Bobbycar und Co. eine Prüfplakette ausgehändigt. bus

