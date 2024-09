Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfall auf der B3 mit vier Verletzten

Northeim (ots)

Northeim, Bundesstraße 3 / Albert-Schweitzer-Weg, Dienstag, 24.09.2024, 16.15 Uhr

NORTHEIM (Wol) - Zusammenstoß beim Abbiegen.

Am Dienstag befuhr eine 45-jährige Frau aus Moringen mit einem VW von der Straße Albert-Schweitzer-Weg in Richtung B3 und bog dort auf die B3 nach links auf. Auf der B3 befuhr eine 27-jährige Frau aus Hann. Münden mit einem Seat die Straße in Richtung Autobahn und blinkte vor der Einmündung zum Albert-Schweitzer-Weg nach rechts, fuhr jedoch weiter geradeaus, wodurch es zum Zusammenstoß mit dem VW kam.

In beiden Fahrzeugen befanden sich zudem Mitfahrerinnen. Im VW fuhr ein 9-jähriges Kind und im Seat eine 29-jährige Frau aus Hann. Münden mit. Die Fahrerinnen und die Mitfahrerinnen wurden alle leicht verletzt. Die Insassen des VW wurden vor Ort begutachtet und begaben sich anschließend nach Hause. Die beiden Insassen aus dem Seat begaben sich selbstständig ins Krankenhaus.

An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 20.000 Euro.

