Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Beim Fahren bewusstlos geworden

Northeim (ots)

Northeim, Hartor / Bundesstraße 241, Dienstag, 24.09.2024, 06.55 Uhr

NORTHEIM (Wol) - Zwei Personen verletzt.

Am Dienstag gegen 06.55 Uhr befuhr ein 21-jähriger Mann aus Osterode mit einem Hyundai die Straße Harztor in Richtung Northeimer Innenstadt. Bei der Fahrt wurde der Mann nach eigenen Aussagen bewusstlos und geriet dadurch in den Gegenverkehr. Die entgegenkommende 26-jährige Northeimerin konnte den Zusammenstoß mit ihren Skoda nicht mehr verhindern.

Bei dem Unfall verletzte sich die 26-Jährige schwer und der 21-Jährige leicht. Beide wurden nach der Erstversorgung vor Ort in ein Krankenhaus gebracht.

Bis ca. 07.35 Uhr war die Straße voll gesperrt. Anschließend konnte der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Gegen 08.40 Uhr war die Fahrbahn für den Verkehr wieder komplett freigegeben.

Es entstand an den beiden Autos ein Sachschaden von ca. 5.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell