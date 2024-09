Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Von der regennassen Fahrbahn abgekommen

Northeim (ots)

Hardegsen, Trögener Landstraße / Kreisstraße 435, Dienstag, 24.09.2024, 06.55 Uhr

HARDEGSEN (Wol) - Auto überschlägt sich neben der Fahrbahn.

Am Dienstag gegen 06.55 Uhr befuhr eine 20-jährige Frau aus Holzminden mit einem Ford die Trögener Landstraße aus Hardegsen in Richtung Trögen. In einer Rechtskurve kam sie auf regennasser Fahrbahn nach links von der Fahrbahn ab. Das Auto überschlug sich im angrenzenden Straßengraben.

Die 20-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und nach einer Erstversorgung vor Ort in ein Krankenhaus gebracht.

An dem Auto entstand ein Sachschaden von ca. 5.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell