POL-NOM: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Northeim (ots) - Northeim, Bundesstraße 3 / Albert-Schweitzer-Weg, Dienstag, 24.09.2024, 16.15 Uhr NORTHEIM (Wol) - Zusammenstoß beim Abbiegen. Am Dienstag befuhr eine 45-jährige Frau aus Moringen mit einem VW von der Straße Albert-Schweitzer-Weg in Richtung B3 und bog dort auf die B3 nach links auf. Auf der B3 befuhr eine 27-jährige Frau aus Hann. Münden mit einem Seat die Straße in Richtung Autobahn und blinkte ...

