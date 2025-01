POL-HRO: Ergänzungsmeldung zum Brand in einer Doppelhaushälfte in Dassow

Schwerin (ots) - Die Polizei hat am gestrigen Tag einen 23-jährigen Ladendieb vorläufig festgenommen, der bei mehreren Diebstählen beobachtet wurde. Der Mann steht im Verdacht, innerhalb kurzer Zeit in zwei Geschäften Waren entwendet zu haben. Ein Ladendetektiv bemerkte den Tatverdächtigen gegen 12:00 Uhr zunächst in einem Drogeriemarkt am Dreescher Markt. Dort ...

mehr