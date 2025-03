Feuerwehr Goch: Feuer in Hausflur: Personen über Drehleiter gerettet

Freiwillige Feuerwehr der Stadt Goch

Aus unklarem Grund ist im Erdgeschoss eines Reihenhauses an der Bahnhofstraße in der Gocher Innenstadt gestern am späten Nachmittag ein Feuer ausgebrochen. Der Brandort befand sich im Flur des Hauses. Dort waren Kartonagen und verpackte Waren eines Kiosk gelagert. Der Betreiber des Kiosk hatte vor Eintreffen der Feuerwehr Löschversuche mit einem Pulverlöscher gestartet. Der Brandrauch hatte sich trotzdem durch den Flur bis in das zweite Obergeschoss ausgebreitet. Dort befanden sich drei Personen an einem Fenster. Sie wurden über die Drehleiter gerettet. Eine männliche Person kam mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Insgesamt befanden sich acht Personen in dem Gebäude. Vier von ihnen hatten das Haus bereits verlassen.

Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Goch war mit Kräften der Wachen 1 und 2 vor Ort. Die Einsatzleitung hatte Stadtbrandinspektor Stefan Bömler. Am Brandherd waren nur Nachlöscharbeiten nötig. Das Gebäude wurde mit einem Hochdrucklüfter belüftet. Die Wohnungen in dem Haus bleiben bewohnbar. Insgesamt dauerten die Arbeiten vor Ort knapp eine Stunde.

