POL-PPRP: Falschfahrer auf der B44

Ludwigshafen (ots) - Zwischen Freitagmittag, den 03.01.2025, gegen 12:00 Uhr, und Samstagmittag, den 04.01.2025, gegen 16:00 Uhr, brachen Unbekannte in den Keller eines Mehrparteienhauses in der Bayernstraße in Ludwigshafen am Rhein ein. Hier betraten und durchwühlten die Täter alle Kellerabteile. Die Täter haben nichts gestohlen, jedoch eine Tür beschädigt, um in die Kellerabteile zu gelangen. Der Schaden beläuft ...

mehr