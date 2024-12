BPOL NRW: Bundespolizei stellt 58-Jährigen mit Schreckschusspistole

Köln (ots) - Die Fahndungs- und Ermittlungsgruppe Taschendiebstahl (FEG-TD) der Bundespolizei hat am gestrigen Mittwoch, 18.Dezember, am Bahnhof Köln Messe/Deutz ein Diebesduo auf frischer Tat festgenommen. Die Beamten, die in ziviler Kleidung unterwegs waren, sind auf die beiden Täter aufmerksam geworden und konnten schnell eingreifen. Die Ermittlungen führten die ...

