BPOL NRW: Raus aus den ICE, rein ins Gefängnis - Bundespolizisten nehmen gesuchten Straftäter fest

Dortmund - Duisburg (ots) - Gestern Abend (17. Dezember) überprüften Bundespolizisten am Hauptbahnhof Dortmund einen Mann, da dieser zuvor mit einer Schusswaffe gesehen worden war. Zudem führte dieser eine Vielzahl von Patronen mit sich. Gegen 19:30 Uhr wandte sich ein Passant (52) an eine Bundespolizeistreife. Gegenüber des Dortmunder Hauptbahnhofs soll sich in ...

