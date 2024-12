Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Auf frischer Tat ertappt - Bundespolizei nimmt Diebesduo in Köln fest

Köln (ots)

Die Fahndungs- und Ermittlungsgruppe Taschendiebstahl (FEG-TD) der Bundespolizei hat am gestrigen Mittwoch, 18.Dezember, am Bahnhof Köln Messe/Deutz ein Diebesduo auf frischer Tat festgenommen. Die Beamten, die in ziviler Kleidung unterwegs waren, sind auf die beiden Täter aufmerksam geworden und konnten schnell eingreifen.

Die Ermittlungen führten die Polizisten zunächst an den Hauptbahnhof Düsseldorf, wo sie das Verhalten der beiden Männer im Alter von 30 und 28 Jahren aus Algerien beobachteten. Die Täter gingen auffällig den Bahnsteig auf und ab und beobachteten dabei intensiv das Gepäck der Reisenden. Nachdem der ICE 725 in Richtung München eingetroffen war, bestiegen die Männer den Zug und durchsuchten die Wagen nach möglichem Diebesgut. Sie wählten eine gängige Methode, indem sie einen eigenen Rucksack auf die Gepäckablage legten und gleichzeitig das Gepäck anderer Reisender abtasteten. Dies dient als Tarnung, um im Falle einer Beobachtung die Diebstahlshandlung als Versehen darzustellen.

Nachdem sie kein lohnenswertes Ziel gefunden hatten, stiegen die Täter am Bahnhof Köln Messe/Deutz aus. Im Anschluss bestiegen sie den ICE 626 in Richtung Dortmund und suchten erneut nach potentiellen Diebstahlsmöglichkeiten. In diesem Zug entnahm der 30-jährige Täter einen fremden Koffer aus der Gepäckablage und durchsuchte ihn, legte ihn jedoch nach kurzer Zeit wieder zurück.

Da eine vollendete Diebstahlshandlung hier nicht ausgeschlossen werden konnten, nahmen die Beamten der FEG-TD die beiden Täter nach Verlassen des ICE vorläufig fest. Sie brachten die Männer zur Behelfswache der Bundespolizei Köln und durchsuchten sie. Hierbei konnten die Einsatzkräfte kein Diebesgut finden. Jedoch ergaben Videoauswertungen, dass den Tätern mindestens drei bisher ungeklärte Diebstähle zugeordnet werden konnten. Die Ermittler identifizierten sie eindeutig als Beschuldigte dieser Taten.

Die Algerier verfügen über keinen festen Wohnsitz und sind der reisenden Taschendiebsszene zuzuordnen. Aufgrund dessen nahmen die Bundespolizisten sie vorläufig fest.

Die Täter müssen sich nun wegen besonders schweren Diebstahls in mehreren Fällen vor Gericht verantworten.

