POL-PPRP: Einbruch in mehrere Kellerabteile

Ludwigshafen (ots)

Zwischen Freitagmittag, den 03.01.2025, gegen 12:00 Uhr, und Samstagmittag, den 04.01.2025, gegen 16:00 Uhr, brachen Unbekannte in den Keller eines Mehrparteienhauses in der Bayernstraße in Ludwigshafen am Rhein ein. Hier betraten und durchwühlten die Täter alle Kellerabteile. Die Täter haben nichts gestohlen, jedoch eine Tür beschädigt, um in die Kellerabteile zu gelangen. Der Schaden beläuft sich auf ca. 300 Euro.

Haben Sie verdächtige Personen oder Fahrzeuge in den vergangenen Tagen in der Bayernstraße gesehen? Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

