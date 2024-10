LPI-EF: Zeugen gesucht nach Körperverletzung

Erfurt (ots) - In Erfurt fuhr Montagnachmittag ein betrunkener Fahrer gegen zwei Autos. Der 52-Jährige hatte zunächst beabsichtigt, mit seinem Renault, aus einer Parklücke auszuparken. Dabei stieß er bereits an ein anderes Auto, verursachte aber keinen Schaden. Als er dann jedoch beschloss in einer anderen Parklücke erneut einzuparken, fuhr er an einen Opel und hinterließ an diesem Dellen an der Tür und dem ...

