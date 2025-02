Freiwillige Feuerwehr der Stadt Goch

Feuerwehr Goch: Sebastian van Triel ist neuer Leiter der Löschgruppe Hassum

Goch (ots)

Die Löscheinheit Hassum der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Goch hat einen neuen Chef: Es ist Brandinspektor Sebastian van Triel. Er folgt in dieser Funktion auf Hauptbrandmeister Thomas Schilloh, der knapp 17 Jahre an der Spitze der Löschgruppe stand. Hauptbrandmeister Christof Brons, der an der Seite von Thomas Schilloh als stellvertretender Einheitsführer fungierte, wurde ebenfalls in dieser Leitungsfunktion verabschiedet. Auf ihn folgt Hauptbrandmeister Michael van den Boom.

Stadtbrandinspektor Stefan Bömler gratulierte dem neuen Führungsduo der Löschgruppe Hassum und wünscht ihnen viel Erfolg in den neuen Funktionen. Thomas Schilloh und Christof Brons dankte er für die geleistete Arbeit an der Spitze der Löschgruppe Hassum.

