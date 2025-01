Freiwillige Feuerwehr der Stadt Goch

Feuerwehr Goch: Verkehrsunfall in Nierswalde und Rauchentwicklung in Pfalzdorf

Goch (ots)

Bei einem Verkehrsunfall heute Mittag auf der Triftstraße in Nierswalde wurde ein Autofahrer aus Kleve in seinem VW Touran eingeschlossen. Sein Fahrzeug war frontal mit dem FIAT einer 78jährigen Frau kollidiert und anschließend gegen einen Baum geprallt. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Goch befreiten den 37jährigen Fahrer aus seinem Fahrzeug. Er erlitt durch den Unfall schwere Verletzungen. Erste Meldungen, wonach er im Touran eingeklemmt sein sollte, bestätigten sich zum Glück nicht. So konnte die Öffnung des Autos mit hydraulischen Rettungsgeräten schnell und unkompliziert durchgeführt werden. Die Fahrerin des FIAT war nicht eingeschlossen oder eingeklemmt. Sie erlitt ebenfalls schwere Verletzungen.

Weitere Tätigkeiten der Feuerwehr waren die Absicherung der Unfallstelle, das Abstreuen auslaufender Betriebsstoffe sowie das Abklemmen der Fahrzeugbatterien. Die Einsatzleitung hatte Stadtbrandinspektor Stefan Bömler.

Zeitlich parallel zu diesem Verkehrsunfall wurde der Feuerwehr eine unklare Rauchentwicklung an der Lemscheheide in Pfalzdorf gemeldet. Zu dieser Einsatzstelle rückten weitere Kräfte aus. Dort hatte es offenbar einen Kleinbrand an einem Strommast gegeben, der von Anwohnern bereits mit einem Eimer Wasser gelöscht worden war. Die Feuerwehr musste hier nicht tätig werden.

