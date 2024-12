Freiwillige Feuerwehr der Stadt Goch

Feuerwehr Goch: Ehrenabteilung traf sich zur Adventsfeier

Bild-Infos

Download

Goch (ots)

Einen gemütlichen vorweihnachtlichen Nachmittag verbrachte die Ehrenabteilung der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Goch in den Räumen der Hauptwache am Höster Weg. Im Beisein von Bettina Gansen, allgemeine Vertreterin des Bürgermeisters und Beigeordnete, Fachbereichsleiter Wolfgang Peiter, Ehrenstadtbrandinspektor Georg Binn und die Ehrenmitglieder Peter Friedrichs und Willi Tennagels konnte Stadtbrandinspektor Stefan Bömler zahlreiche verdiente Feuerwehr-Kameraden aller Ortsteile begrüßen. Der Musikzug der Feuerwehr Goch und "enne Feuerwehrmann" sorgten für Unterhaltung. Besonders geehrt wurden auch in diesem Jahr die ältesten anwesenden Feuerwehrmitglieder. Es sind Johann Paaßen (Stadtmitte), Josef Lucassen (Stadtmitte), Theo Thyssen (Stadtmitte), Willi Vaegs (Stadtmitte), Herbert Rohde (Nierswalde), Hans Winkelser (Nierswalde) und Heinz Jansen (Stadtmitte).

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr der Stadt Goch, übermittelt durch news aktuell