Freiwillige Feuerwehr der Stadt Goch

Feuerwehr Goch: Feuer in Badezimmer: Eine Person kam ins Krankenhaus

Goch (ots)

Eine 63jährige Frau wurde nach einem Brand in Goch-Kessel mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert. Sie kam mit Brandrauch in Kontakt, als die Waschmaschine im Badezimmer ihrer Wohnung Feuer fing. Die alarmierten Feuerwehr-Einsatzkräfte aus Kessel und Asperden unter der Leitung von Stadtbrandinspektor Stefan Bömler leiteten umgehend die Brandbekämpfung ein. Hierzu wurden Atemschutztrupps unter anderem über eine Steckleiter eingesetzt. Auch die Drehleiter aus der Stadtmitte war vor Ort. Es gelang, eine Ausbreitung der Flammen auf andere Räume des freistehenden Mehrfamilienhauses zu verhindern. Das Badezimmer ist jedoch arg in Mitleidenschaft gezogen worden.

Die Löscharbeiten dauerten rund eine Stunde. Die Brandursache ist unklar, die Höhe des entstandenen Sachschadens steht nicht fest.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr der Stadt Goch