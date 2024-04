POL-NI: Eigentümer Rollator gesucht

Rinteln - Nordstadt (ots) - (me) Am 09.04.2024 stellte eine Pkw-Führerin aus Minden ihren Alfa Romeo in einer Parkbucht auf dem Parkplatz des ehemaligen Krankenhauses in Rinteln in der Virchowstraße ordnungsgemäß ab. Bei Rückkehr stellte sie eine frische Beschädigung hinten rechts an ihrem Wagen fest. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer hat den Pkw vermutlich beim Ein- oder Ausfahren aus einer Parkbucht touchiert. Dies muss zwischen 12 und 15 Uhr passiert sein. ...

