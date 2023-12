LPI-SHL: Fahren unter Alkoholeinfluss

Meiningen (ots) - In den frühen Morgenstunden des Sonntags führten Beamte der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen eine Verkehrskontrolle mit einem 18-jährigen Fahrzeugführer in Meiningen durch. Ein Drogenvortest verlief positiv, sodass der junge Mann die Polizisten zur Blutentnahme begleiten musste. Ihn erwartet jetzt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Anne-Kathrin Hugk Telefon: 03681 ...

