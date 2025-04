Freiwillige Feuerwehr der Stadt Goch

Feuerwehr Goch: Drei Schwerverletzte nach Verkehrsunfall auf dem Hülmer Deich

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Goch (ots)

Am Abend des 4. April 2025 ereignete sich auf dem Hülmer Deich in Goch ein Verkehrsunfall, bei dem drei junge Männer schwer verletzt wurden. Die drei Verletzten waren mit einem Golf aus Richtung Weeze kommend in einer Kurve ins Schleudern geraten und von der Straße abgekommen. In der Folge überschlug sich das Fahrzeug mehrfach, bevor es im Graben zum Stehen kam. Die alarmierten Feuerwehreinheiten Goch und Hülm unter der Leitung von Stadtbrandinspektor Markus Korsten sicherten die Unfallstelle und unterstützten den Rettungsdienst bei der Versorgung der Verletzten und der Bergung dieser aus dem Graben. Eine der Personen war so schwer verletzt, dass sie mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden musste. Die Feuerwehrkräfte kümmerten sich um das Abklemmen der Fahrzeugbatterie und die Ausleuchtung des Landeplatzes für den Hubschrauber sowie der Unfallstelle für die Unfallaufnahme der Polizei. Die beiden anderen verletzten Männer wurden ebenfalls vor Ort versorgt und anschließend in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr der Stadt Goch, übermittelt durch news aktuell