PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Einbruch in Restaurant +++ Fahrzeugbrand +++ Einbruch in Keller

Hofheim (ots)

1.Einbruch in Restaurant, 65239 Hochheim am Main, Frankfurter Straße, Freitag, 28.02.2025 bis Samstag, 01.03.2025.

(md) Wie der Polizei am gestrigen 01.03.2025 gemeldet wurde, kam es in der Nacht von Freitag, 28.02.2025 auf Samstag, den 01.03.2025 zu einem Einbruch in ein Restaurant in der Frankfurter Straße in Hochheim am Main. Nach ersten Ermittlungen hebelten die unbekannten Täter eine Fensterscheibe gewaltsam auf und verschafften sich Zutritt in das Restaurant. Dort wurden sämtliche Räumlichkeiten durchsucht und Bargeld entwendet.

In diesem Zusammenhang erbittet die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Flörsheim Hinweise unter der 06145 54760.

2.Fahrzeugbrand, 65824 Schwalbach am Taunus, Westring, Sonntag, 02.03.2025, 01:58 Uhr.

(md) Eine aufmerksame Passantin entdeckte in der Nacht zu Sonntag einen, im Westring geparkten PKW, welcher im Bereich des Autoreifens brannte. Noch bevor die Feuerwehr eintraf, breitete sich der Brand auf das Fahrzeug und dem danebenstehenden PKW aus. Beide Fahrzeuge wurden hierbei erheblich beschädigt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an.

Sachdienliche Hinweise nimmt die zuständige Kriminalpolizei des Main-Taunus-Kreises unter der 06196 20730 entgegen.

3.Einbruch in Keller, 65239 Hochheim am Main, Liselotte-Hermann-Weg, Sonntag, 02.03.2025, 05:26 Uhr.

(md) Mehrere Kellerabteile wurden in der Nacht zu Sonntag, dem 02.03.2025 in einem Mehrfamilienhaus im Liselotte-Herrmann-Weg in Hochheim am Main aufgebrochen. Die unbekannten Täter verschafften sich möglicherweise über eine Garagentür Zugang in die Räumlichkeiten und brachen gewaltsam die Vorhängeschlösser der einzelnen Abteile auf. Zum jetzigen Zeitpunkt ist bekannt, dass ein hochwertiges Mountainbike der Marke KTM entwendet wurde. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Wer hat in diesem Zusammenhang Beobachtungen machen können? Hinweise dazu nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Flörsheim unter 06145 54760 entgegen.

