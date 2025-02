POL-MTK: E-Scooter gestohlen+++Autoreifen beschädigt+++ E-Scooter von Schulhof gestohlen+++Gegenverkehr beim Abbiegen übersehen+++ Verkehrsunfall mit Personenschaden

PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

Hofheim (ots)

1. E-Scooter gestohlen,

Flörsheim, Kapellenstraße, 27.02.2025, 22.00 Uhr bis 28.02.2025, 07.30 Uhr,

(pl)In der Kapellenstraße in Flörsheim hatten es Diebe in der Nacht zum Freitag auf einen E-Scooter abgesehen. Der schwarze E-Scooter von "Odys" wurde am Donnerstagabend gegen 22.00 Uhr im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses abgestellt und war dann am nächsten Morgen verschwunden. Hinweise nimmt die Polizei in Flörsheim unter der Telefonnummer (06145) 5476-0 entgegen.

2. Autoreifen beschädigt,

Liederbach am Taunus, Oberliederbach, Höchster Straße, 26.02.2025, 14.00 Uhr bis 27.02.2025, 07.40 Uhr,

(pl)Zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen haben unbekannte Täter in der Höchster Straße in Oberliederbach den hinteren linken Reifen eines VW Caddys beschädigt. Das betroffene Fahrzeug war auf einem frei zugänglichen Firmengelände abgestellt. Hinweise nimmt die Polizei in Kelkheim unter der Telefonnummer (06195) 6749-0 entgegen.

3. E-Scooter von Schulhof gestohlen,

Hofheim-Marxheim, Stormstraße, Donnerstag, 27.02.2025, 09:30 Uhr bis 13:00 Uhr

(fh)Im Laufe des Donnerstagvormittags wurde ein E-Scooter vor einer Schule in Hofheim-Marxheim entwendet. Gegen 09:30 Uhr hatte der Besitzer des grauen Scooters der Marke "EPowerFun" diesen auf dem Schulhof abgestellt und sicherte ihn mit einem Schloss an einem Metallpfosten. Als er gegen 13:00 Uhr zu dem Abstellort zurückkehrte, fehlten von Roller und Schloss jede Spur. Zuletzt war an dem Zweirad das Kennzeichen "ELI 107" angebracht gewesen.

Hinweise zum Diebstahl nimmt die Polizeistation Hofheim unter der Rufnummer (06192) 2079-0 entgegen.

4. Gegenverkehr beim Abbiegen übersehen, Eschborn, Sossenheimer Straße, Donnerstag, 27.02.2025, 18:35 Uhr

(cw)Am Donnerstagabend kollidierten bei einem Abbiegevorgang in Eschborn zwei Fahrzeuge miteinander. Zwei Personen wurden dabei verletzt.

(cw)Gegen 18:35 Uhr befuhren ein 21-Jähriger mit seinem Opel und eine 61-Jährige in ihrem Mercedes die Sossenheimer Straße aus Richtung Eschborn nach Sossenheim. An der Auffahrt auf die A66 in Richtung Wiesbaden missachtete ein 50-Jähriger in seinem Toyota die Vorfahrt der Entgegenkommenden und kollidierte mit dem Mercedes der 60-jährigen Frau. Der Toyota kam bei der Kollision ins Schleudern und beschädigte anschließend noch den Opel. Sowohl der 50-Jährige als auch die Frau wurden leicht verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gefahren. Ihre beiden Fahrzeuge waren nicht länger fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

5. Verkehrsunfall mit Personenschaden,

Bad Soden am Taunus, Landesstraße 3014, Limesspange in Richtung Bad Soden, Freitag, 28.02.2025, 11:30 Uhr

(cw)Am Freitagvormittag wurde auf der Landesstraße 3014 bei Bad Soden ein Mann bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Dieser war mit seinem PKW gegen einen Baum gefahren.

Gegen 11:30 Uhr wurden Polizei und Rettungskräfte auf die L3014 zwischen Liederbach und Bad Soden alarmiert, da dort ein Fiat gegen einen Baum gefahren war. Dessen 30-jähriger Fahrer wurde bei dem Unfall schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Zur Klärung der Unfallursache wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Gutachter eingeschaltet. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Limesspange in beide Richtungen gesperrt werden. Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro.

