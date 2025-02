POL Schwaben Nord: Polizei kontrolliert Autofahrer ohne Versicherung

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Sonntag (16.02.2025), zwischen 16.00 Uhr und 20.00 Uhr, fuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen grünen VW Passat in der Langenmantelstraße an. Der Fahrer flüchtete, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von rund 6.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte ...

