POL-MTK: Einbruch in Wohnhaus +++ Werkzeug aus Transporter gestohlen +++ Fahrzeug aufgebrochen +++ Pedelec entwendet +++ Auto beschädigt +++ Rasante und rücksichtslose Fahrt - Zeugen gesucht!

Hofheim (ots)

1. Einbruch in Wohnhaus,

Hofheim, Marxheim, Herderstraße, Donnerstag, 20.02.2024, 18 Uhr bis Montag, 24.02.2025, 11 Uhr

(ro)Zwischen Donnerstagabend und Samstagmittag stand ein Wohnhaus in Hofheim-Marxheim im Fokus von Einbrechern.

Die Täter begaben sich im genannten Zeitraum in den Garten des Anwesens in der Herderstraße. Nachdem das Aufhebeln der Terrassentür misslungen war, drangen sie gewaltsam über ein Fenster ein. Weshalb die Täter danach unverrichteter Dinge und somit ohne Beute flüchteten, ist bislang unklar. Sollten Sie verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die zur Aufklärung der Tat beitragen können, setzen Sie sich bitte mit der Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Rufnummer (06196) 2073-0 in Verbindung.

2. Werkzeug aus Transporter gestohlen,

Eppstein, Bremthal, Waldallee, Sonntag, 23.02.2024, 18 Uhr bis Montag, 24.02.2025, 7.15 Uhr (ro)Zwischen Sonntagabend und Montagmorgen wurde im Eppsteiner Ortsteil Bremthal ein Transporter aufgebrochen.

Zwischen Sonntag, 18 Uhr und Montag, 7.15 Uhr parkte der weiße Renault Master in der Waldallee. In diesem Zeitraum öffneten Unbekannte gewaltsam das Schloss der Heckflügeltür und gelangten so ins Innere. Dort waren diverse elektrische Baumaschinen gelagert, welche die Diebe mitnahmen. Der Wert der Gegenstände wird mit etwa 5.000 Euro beziffert. Auch verursachten die Täter einen Sachschaden von ca. 250 Euro.

Nicht nur für private PKW gilt: Lassen Sie keine Wertgegenstände im Fahrzeug. Stellen Sie Ihr Fahrzeug sicher ab, im besten Fall auf dem Betriebsgelände oder nehmen Sie Ihre Werkzeuge mit. Zeugen der Tat werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06196) 2073-0 in Verbindung zu setzen.

3. Fahrzeug aufgebrochen,

Hofheim, Wildsachsen, Alt Wildsachsen, Sonntag, 23.02.2025, 18 Uhr bis Montag, 24.02.2025, 6.45 Uhr

(ro)In der Nacht auf Montag hatten es Diebe auf ein Fahrzeug in Hofheim-Wildsachsen abgesehen.

Zwischen 18 Uhr und 6.45 Uhr machten sie sich an einem in der Straße "Alt Wildsachsen" abgestellten weißen VW Van zu schaffen. Über ein gewaltsam geöffnetes Fenster entnahmen die Täter zwei elektronische Gasdruckprüfgeräte im Wert von über 10.000 Euro und suchten damit das Weite. Sie hinterließen einen Sachschaden von rund 500 Euro.

Nicht nur für private PKW gilt: Lassen Sie keine Wertgegenstände im Fahrzeug. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 entgegen.

4. Pedelec entwendet,

Hofheim, Chinonplatz, Montag, 24.02.2025 17.45 Uhr bis 18.20 Uhr

(ro)Am Montag entwendete ein bislang unbekannter Täter in Hofheim ein E-Bike. Das Zweirad war mit einem Schloss am Chinonplatz an einem Treppengeländer gesichert abgestellt. Der Täter konnte mit dem grauen Pedelec der Marke "Cube" im Wert von etwa 3.600 Euro unerkannt entkommen.

Die Polizeistation Hofheim erbittet sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer (06192) 2079-0.

5. Auto beschädigt,

Kriftel, Paul-Duden-Straße, Montag, 24.02.2025, 21 Uhr bis Dienstag, 25.02.2025, 4 Uhr

(ro)In Kriftel haben Unbekannte in der Nacht auf Dienstag ein Auto beschädigt. Der blaue Fiat Punto war auf einem Grundstück in der Paul-Duden-Straße abgestellt. Zwischen 21 Uhr und 4 Uhr betrat ein bislang unbekannter Täter unbefugt das Grundstück und warf mit einem Pflasterstein die Windschutzscheibe des Fahrzeugs ein, hierbei wurde außerdem der linke Außenspiegel beschädigt. Der Sachschaden wird auf über 1.000 Euro geschätzt. Mögliche Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Hofheim unter der Rufnummer (06192) 2079-0 entgegen.

6. Rasante und rücksichtslose Fahrt - Zeugen gesucht! Weilbach/Hattersheim, Samstag, 22.02.2025, 8.45 Uhr

(ro)Ein hochmotorisiertes Auto soll sich am Samstag mit rasanter und rücksichtsloser Fahrweise zwischen Weilbach und Hattersheim einer Verkehrskontrolle entzogen haben. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Gegen 8.45 Uhr fiel einer Streife ein weißer Audi Q7 auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Industriestraße in Weilbach auf. Die Beamten wollten den Fahrer des Audi im Bereich der Mainzer Landstraße anhalten. Zu diesem Zeitpunkt befand sich noch ein weiterer Pkw zwischen dem Streifenwagen und dem Audi. Die Streife folgte dem Audi mit eingeschaltetem Martinshorn und Blaulicht, da dieser zuvor den unbeteiligten Pkw rasant überholt hatte. In Hattersheim verfolgten die Beamten den Q7 über die Niedecker Straße bis zum Kreisel Philipp-Reis-Straße/Im Boden. Hier kam es fast zu einem Zusammenstoß des Audis mit einem schon im Kreisel befindlichen Fahrzeug. Um keine weiteren Verkehrsteilnehmer zu gefährden, brachen die Polizisten die Verfolgung ab. Mehrere Streifen fahndeten daraufhin nach Audi. Kurze Zeit später konnten sie den Audi in der Verlängerung der Hauptstraße abgestellt auffinden. Der Fahrer hatte sich schon zu Fuß entfernt, seine Personalien sind aber bekannt. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts des illegalen Kraftfahrzeugrennens ermittelt. Der Q7 wurde sichergestellt.

Der Regionale Verkehrsdienst der Polizeidirektion Main-Taunus hat nun die Ermittlungen übernommen. Insbesondere der Verkehrsteilnehmer, welcher auf der Mainzer Landstraße überholt wurde, sowie die Fahrerin oder der Fahrer des Pkw im Kreisel Philipp-Reis-Straße/Im Boden, der stark abbremsen musste, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Wer sich von der Fahrweise des weißen Audi Q7 am Samstagmorgen in Weilbach oder Hattersheim gefährdet fühlte oder wem das Auto aufgefallen ist, wird ebenfalls gebeten, sich mit dem Regionalen Verkehrsdienst in Hofheim unter der Rufnummer (06192) 2079-0 in Verbindung zu setzen.

