POL-MTK: Fahrrad aus Tiefgarage gestohlen - Täterfestnahme +++ Jugendliche angegangen - Zeugenaufruf +++ Pfefferspray versprüht +++ Streit eskaliert +++ Einbrüche +++ Zigarettenautomat aufgeschnitten

Hofheim (ots)

1. Fahrrad aus Tiefgarage gestohlen - Täterfestnahme, Hochheim, Lieselotte-Herrmann-Weg, Montag, 24.02.2025, 2.14 Uhr

(ro)In Hochheim wurde ein Fahrrad aus einer Tiefgarage gestohlen. Zwei Verdächtige konnten unweit des Tatorts festgenommen werden.

Gegen 2.14 Uhr meldete ein aufmerksamer Zeuge der Polizei ein verdächtiges Fahrzeug, dass ihm in der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses im Lieselotte-Herrmann-Weg aufgefallen war. Die Streifen eilten nach dort und konnten das Fahrzeug beim Herausfahren aus der Tiefgarage beobachten und kurz darauf anhalten. Die beiden 37 und 41 Jahre alten Insassen wurden festgenommen. Im Kofferraum stellten die Beamten ein zuvor aus der Tiefgarage entwendetes Fahrrad der Marke "Prophete" im Wert von 700 Euro sowie weitere Wertgegenstände fest. Des Weiteren stand der 37-jährige Fahrer des Fahrzeugs offenbar unter dem Einfluss berauschender Mittel und war nicht im Besitz eines Führerscheins. Die beiden Tatverdächtigen werden im Laufe des Montags dem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an. Weitere Zeuginnen und Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Polizeistation Flörsheim unter der Rufnummer (06145) 5476 - 0 zu melden.

2. Jugendliche angegangen - Zeugenaufruf, Eschborn, Rathausplatz, Dienstag, 04.02.2025, 18.05 Uhr

(ro)Die Polizei sucht nach einem möglichen sexuellen Übergriff am 04.02.2025 in Eschborn eine Zeugin.

Dem derzeitigen Ermittlungsstand zufolge hielt sich eine Jugendliche am Dienstag, 04.02.2025, gegen 18.05 Uhr in einer Tiefgarage am Rathausplatz auf. Dort soll es zu dem Übergriff gekommen sein. Im Anschluss flüchtete das Mädchen aus der Tiefgarage in Richtung Unterortstraße. Hierbei soll sie einer Frau zugerufen haben, dass sie belästigt worden sei. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern weiter an. Das zuständige Fachkommissariat konnte inzwischen Tatverdächtige ermitteln. Die Polizei sucht nun die Zeugin, bei der es sich um eine ältere Dame handeln soll, welche von der Jugendlichen kurz nach der Tat angesprochen wurde. Diese sowie weitere Personen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

3. Streit eskaliert,

Flörsheim, Wickerer Straße, Freitag, 21.02.2025, 11.40 Uhr

(ro)In Flörsheim ist am Freitagmittag ein Streit zwischen zwei Frauen eskaliert. Weshalb die beiden auf dem Parkplatz eines Einkaufzentrums in der Wickerer Straße verbal aneinandergeraten sind, ist noch der Gegenstand der Ermittlungen. Gegen 11.40 Uhr stieg eine der Frauen nach dem Streit in ihr Fahrzeug und fuhr gegen einen Einkaufswagen, den die 23-jährige Kontrahentin vor sich schob. Hierdurch drückte sich der Einkaufswagen gegen die 23-Jährige, die leicht an den Knien verletzt wurde. Im Anschluss fuhr die bislang nicht bekannte Frau in ihrem blauen VW Golf mit MTK-Kennzeichen davon. Sie wird als 1,65 Meter groß und 65 Jahre alt beschrieben. Sie hatte blondweiße kurze Haare und trug eine grüne Steppjacke.

Die Polizei Flörsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06145) 5476-0 entgegen.

4. Pfefferspray versprüht,

Eschborn, Stuttgarter Straße, Freitag, 21.02.2025, 19.15 Uhr

(ro)Am Freitagabend hat ein Jugendlicher ein Mädchen in Eschborn mit Pfefferspray besprüht. Ersten Ermittlungen zufolge hat ein 16-Jähriger am Eschborner Südbahnhof gegen 19.15 Uhr einer 14-Jähriger Pfefferspray gegen den Bauch gesprüht. Vorausgegangen waren Streitigkeiten zwischen mehreren Jugendlichen. Hierbei soll einem Jugendlichen eine Mütze entwendet worden sein. Verletzt wurde niemand. Der 16-Jährige und sein Begleiter flüchteten im Anschluss. Im Rahmen der ersten Ermittlungen konnte der Tatverdächtige noch am Freitag ermittelt werden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern weiter an. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06196) 2073-0 zu melden.

5. Einbruch in Einfamilienhaus,

Hofheim, Cimbernstraße, Samstag, 22.02.2025, 18.15 Uhr bis Sonntag, 23.02.2025, 1 Uhr

(da) Am vergangenen Wochenende kam es in Hofheim zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Zwischen Samstagabend, 18.15 Uhr, und Sonntagmorgen, 1 Uhr, gelangten die bislang unbekannten Täter auf das Grundstück in der Cimbernstraße. Hier öffneten sie gewaltsam eine Terrassentür und durchsuchten das Hausinnere nach Wertgegenständen, bevor sie unerkannt die Flucht antraten. An dem Wohnhaus hinterließen sie einen Schaden von mehreren tausend Euro. Ob die Einbrecher tatsächlich etwas gestohlen haben, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Mögliche Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

6. Einbruch in Geschäft,

Schwalbach am Taunus, Gartenstraße, Freitag, 21.02.2025, 03:30 Uhr (br)Am Samstag drangen unbekannte Täter in den Geräteschuppen eines Blumengeschäfts in der Gartenstraße in Schwalbach am Taunus ein und entwendeten hochwertiges Werkzeug im Wert von mehreren tausend Euro. Von einer Zeugin konnte ein möglicher Tatverdächtiger wie folgt beschrieben werden: Es soll sich um einen ca. 175-185 cm großen Mann mit dünner Statur gehandelt haben. Dieser war bekleidet mit einem dunklen Kapuzenpullover und einer dunklen Trainingshose mit drei weißen Streifen. Außerdem trug er eine grüne medizinische Maske. Er entfernte sich nach Angaben der Zeugin mit einem Sportfahrrad von der Örtlichkeit. Die Kriminalpolizei in Sulzbach nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 entgegen.

7. Zigarettenautomat aufgeschnitten,

Hochheim, Am Weiher, Festgestellt: Samstag, 22.02.2025, 08:20 Uhr (br)In den vergangenen Tagen schlugen Zigarettenautomatenaufbrecher in Hochheim zu. Am Samstagmorgen, gegen 08:20 Uhr, wurde festgestellt, dass ein oder mehrere unbekannte Täter mit einem Werkzeug den Automaten in der Straße "Am Weiher" in Hochheim aufgeschnitten hatten und mit der Beute entkommen waren. Die Täter erbeuteten Bargeld und Zigaretten im Wert von über 1.000EUR. Die Kriminalpolizei in Sulzbach nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 entgegen.

