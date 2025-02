PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Rucksack erpresst +++ Hakenkreuze angebracht +++ Nach Ladendiebstahl Pfefferspray gesprüht +++ Wahlplakat verunstaltet +++ Trickdiebe +++ Bei Auffahrunfall verletzt +++ Verkehrskontrolle

Hofheim (ots)

1. Rucksack unter Messervorhalt erpresst Schwalbach am Taunus, Friedrich-Ebert-Straße Freitag, 21.02.2025, 06:25 Uhr

(mf) Am Freitagmorgen kam es in Schwalbach im Taunus zu einer räuberischen Erpressung mit einem Messer. Gegen 06:30 Uhr hielt sich ein Mann in der Friedrich-Ebert-Straße auf, als sich ihm der Täter von vorne näherte. Der Täter sprach den Mann an, dieser sprach jedoch schlecht Deutsch und verstand ihn nicht. Daraufhin zog der Täter plötzlich ein Messer. Der Mann übergab dem Räuber seinen Rucksack, welcher daraufhin mit dem Rucksack in Richtung Bahnhof flüchtete. Der Täter wird als männlich, ca. 15-15 Jahre alt und ca. 165-170 cm groß beschrieben. Er trug dunkle Sachen, eine Kappe und eine Umhängetasche von "Dolce & Gabbana". Der entwendete Rucksack ist grün Camouflage von der Marke "Dakine".

Hinweise zur Tat oder dem Täter nimmt die Kriminalpolizei Main-Taunus unter der Rufnummer 06196 2073-0 entgegen.

2. Hakenkreuze angebracht,

Eschborn, Landesstraße 3005 und Rathausplatz, bis Donnerstag, 20.02.2025

(mf) In einem unbekannten Zeitraum bis zum 20.02.2025 beschmierten bislang unbekannte Täter in Eschborn einen Brückenpfeiler und eine Wand einer Tiefgarage mit Hakenkreuzen. Die Täter brachten dabei zwei Hakenkreuze an einem Brückenpfeiler an der Landesstraße 3005 zwischen der Abfahrt Eschborn Ost und der Auffahrt A66 an. Weiterhin wurde ein Hakenkreuz an eine Wand in einer Tiefgarage am Rathausplatz angebracht. In beiden Fällen flüchteten die Täter in unbekannte Richtungen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 200 EUR.

Die zuständige Kriminalpolizei nimmt in sachdienliche Hinweise unter 06196 2073-0 entgegen.

3. Ladendiebstahl und Pfefferspray gesprüht, Eschborn, Ginnheimer Straße, Donnerstag, 20.02.2025, 17:49 Uhr

(mf) Am Donnerstagabend nutzten zwei Ladendiebe in Eschborn bei ihrer Flucht Pfefferspray. Die beiden jugendlichen Ladendiebe entwendeten um 17:49 Uhr Feuerzeuge aus einem Ladengeschäft in der Ginnheimer Straße. Hierbei wurden sie von Zeugen beobachtet. Auf der Flucht versprühten sie Pfefferspray im Eingangsbereich. Dies wurde von Mitarbeitern des Geschäftes eingeatmet. Die genaue Höhe des Stehlgutes ist nicht bekannt. Die Mitarbeiter des Geschäftes mussten nicht medizinisch versorgt werden.

Die beiden Jugendlichen konnten von den Zeugen wie folgt beschrieben werden. Es handelte sich um zwei Jungs im Alter von 13 bis 15 Jahren. Sie wurden weiterhin mit einer südländischen Erscheinung beschrieben, beide hatten einen schwarzen Mantel an und einer trug eine Kappe.

Die zuständige Polizeistation in Eschborn nimmt sachdienliche Hinweise unter 06196 9695-0 entgegen.

4. Wahlplakat verunstaltet,

Hattersheim, Feldbergstraße Donnerstag, 20.02.2025, 16:18 Uhr

(mf) Bis Donnerstagnachmittag, gegen 16:15 Uhr überklebte ein bislang unbekannter Täter ein Wahlplakat und beleidigte somit den darauf abgebildeten Politiker. Durch Verkehrsteilnehmer konnte ein Mann beobachtet werden, wie er in der Feldbergstraße einen Aufkleber auf ein Wahlplakat angebracht hatte. Durch den Aufkleber wurde das Plakat so verändert, dass der darauf abgebildete Politiker beleidigt wurde. Eine hinzugerufene Streife konnte den Aufkleber zeitnah entfernen. Zu einem Sachschaden kam es nicht. Der Täter konnte durch die Zeugen wie folgt beschrieben werden. Er ist ca. 190 cm, hatte einen Halbglatze. Er trug eine Bauarbeiterhose und ein dunkles Shirt.

Die zuständige Kriminalpolizei nimmt sachdienliche Hinweise unter 06196 2073-0 entgegen.

5. Trickdiebstahl,

Eschborn, Berliner Straße, Donnerstag, 20.02.2025, 15:00 Uhr bis Donnerstag, 20.02.2025, 16:00 Uhr

(mf) Bislang unbekannte Täter sprachen am Donnerstagnachmittag zwischen 15:00 Uhr und 16:00 Uhr einen älteren Anwohner in Eschborn in der Berliner Straße an und entwendeten ihm Bargeld aus seinem Portmonee. Die Täter verwickelten dabei den Herrn auf der Straße unter Vorhalt falscher Tatsachen in ein Gespräch. Dabei konnten sie ihm auf unbekannte Art und Weise Bargeld aus seiner Geldbörse entnehmen. Danach flüchteten sie in unbekannte Richtung. Die beiden Täter konnten wie folgt beschrieben werden. Die erste Person war männlich, ca. 30-40 Jahre alt, ca. 180 cm groß und hatte eine osteuropäische Erscheinung. Die zweite Person war weiblich, ca. 30-40 Jahre alt, ca. 175 cm groß und hatte braune Locken. Sie hatte ebenfalls ein osteuropäisches Erscheinungsbild. Sie trug eine schwarze Jacke, einen Rock und schwarze Stiefel.

Taschen- und Trickdiebe suchen immer wieder Gelegenheiten, an ihr Eigentum zu gelangen. Die Polizei rät daher, immer auf ihre Wertsachen zu achten. Tragen Sie ihre Geldbörsen immer eng am Körper bzw. in verschlossenen Innentaschen und zeigen sie diese nicht offen Fremden.

Die zuständige Dienststelle in Eschborn nimmt sachdienliche Hinweise unter 06196 9695-0 entgegen.

6. Bei Auffahrunfall verletzt

Eschborn, Sossenheimer Straße, Rheingaustraße Donnerstag, 20.02.2025, 16:41 Uhr

(mf) Bei einem Auffahrunfall am Donnerstag, gegen 16:45 Uhr in Eschborn verletzte sich ein Unfallbeteiligter. Ein 49-jähriger Fahrzeugführer aus Kelsterbach in einem weißen Mercedes und ein 38-jähriger Autofahrer aus Raunheim in einem blauen Opel Meriva befuhren die Sossenheimer Straße aus Richtung Wiesbadener Straße in Richtung Eschborn. An einer Ampel mussten beiden Halten. Dabei fuhr der Mercedesfahrer dem Fahrer des Opel Meriva auf. Dieser wurde dadurch verletzt und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 8.000 EUR.

7. Verkehrskontrolle

Main-Taunus-Kreis Mittwoch, 19.02.2025, 17:00 Uhr bis Donnerstag, 20.02.2025, 01:30 Uhr

(mf) Im Rahmen einer Sicherheitskampagne der Polizei führten Beamtinnen und Beamten der verschiebenden Polizeistationen mehrere Kontrollen im Straßenverkehr im gesamten Kreisgebiet durch. Des Weiteren wurden Bürgerinnen und Bürger und Anwohnerinnen und Anwohner aktiv angesprochen. Die Kontrollmaßnahmen und die Gespräche fanden eine positive Resonanz. Insgesamt wurden ca. 80 Fahrzeuge und 100 Personen kontrolliert. Dabei konnte zwei Verkehrsstraftaten und fünf Ordnungswidrigkeitsanzeigen aufgenommen werden. Gegen die jeweiligen Fahrzeugführer wurden Ermittlungsverfahren eröffnet.

