PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Einbrüche +++ Litfaßsäule beschmiert +++ Unfall unter Alkoholeinfluss verursacht

Hofheim (ots)

1. Einbruch in Schule,

Schwalbach, Ostring, Donnerstag, 20.02.2025, 02:10 Uhr

(mf) Bislang unbekannte Täter brachen am Donnerstag, gegen 02:10 Uhr in eine Schule in Schwalbach am Taunus im Ostring ein. Sie warfen zunächst mit einem Stein ein Loch in ein Fenster und konnten so das Schulgebäude betreten. In der Schule wurden das Lehrerzimmer sowie Schränke im anliegenden Flur durchsucht. Anschließend begaben sich die Täter aus dem Gebäude heraus und warfen ein zweites Fenster ein. Auch hier stiegen sie durch das Fenster ein und durchwühlten die angrenzenden Büros. Daraufhin flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Das genaue Diebesgut ist nicht bekannt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 EUR.

Die zuständige Kriminalpolizei nimmt in sachdienliche Hinweise unter 06196 2073-0 entgegen.

2. Einbruch in Gaststätte,

Eschborn, Hauptstraße, Dienstag, 18.02.2025, 22:30 Uhr bis Mittwoch, 19.02.2025, 09:45 Uhr

(mf) Zwischen Dienstagabend, 18.02.2025 gegen 22:30 Uhr und Mittwochmorgen, 19.02.2025 gegen 09:45 Uhr brachen Täter in eine Gaststätte in Eschborn in der Hauptstraße ein. Die Täter warfen mit einem Stein eine Scheibe ein und stiegen durch diese in die Gaststätte. Anschließend durchwühlten sie den Gastraum und entwendeten Bargeld. Damit flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 600 EUR.

Die zuständige Kriminalpolizei nimmt sachdienliche Hinweise unter 06196 2073-0 entgegen.

3. versuchter Einbruch im Mehrfamilienhaus, Bad Soden am Taunus, Am Carlusbrunnen Dienstag, 18.02.2025, 01:00 Uhr bis Dienstag, 18.02.2025, 07:30 Uhr

(mf) Dienstagnacht, zwischen 01:00 Uhr und 07:30 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter in Bad Soden in der Straße "Am Carlusbrunnen" in ein Mehrfamilienhaus einzubrechen. Sie wollten die Hauseingangstür aufhebeln. Als dies misslang, flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 200 EUR geschätzt.

Die zuständige Kriminalpolizei nimmt sachdienliche Hinweise unter 06196 2073-0 entgegen.

4. Litfaßsäule beschmiert,

Eschborn, Kronberger Straße, bis Mittwoch, 19.02.2025

(mf) Der Polizeistation Eschborn wurde am Mittwoch gemeldet, dass bislang unbekannte Täter in der Kronberger Straße in Eschborn eine Litfaßsäule mit Farbe beschmierten. Weder die genaue Tathandlung noch die für die Tat verantwortliche Person konnte dabei beobachtet werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 30 EUR geschätzt.

Die zuständige Dienststelle in Eschborn nimmt sachdienliche Hinweise unter 06196 9695-0 entgegen.

5. Unter Alkoholeinfluss einen Unfall verursacht Hofheim, Rheingaustraße Mittwoch, 19.02.2025, 12:25 Uhr

(mf) Am Mittwochmittag, gegen 12:30 Uhr kam es in Hofheim in der Rheingaustraße zu einem Verkehrsunfall. Die Fahrerin stand dabei mutmaßlich unter Alkoholeinfluss. Eine 68-jährige Frau befuhr mit ihrem weißen Volvo die Rheingaustraße in Hofheim aus Richtung Marxheim kommend in Richtung Stadtmitte. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Bordstein und eine Leitplanke. Ihr Fahrzeug und die Leitplanke wurden dabei beschädigt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Während der Unfallaufnahme kam den aufnehmenden Beamten der Verdacht auf, dass die Fahrzeugführerin unter Alkoholeinfluss stehen könnte. Ein freiwillig durchgeführter Test bestätigte den Verdacht. Zur Durchführung einer Blutentnahme wurde sie zur Polizeistation nach Hofheim verbracht. Ihr Führerschein wurde sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren wurde gegen sie eröffnet.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell