PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Einbrüche +++ Wahlplakate beschmiert +++ Diebstahl von PKW-Spiegelglas +++ Frau in Bus gestürzt und verletzt

Hofheim (ots)

1. Einbrüche in Gebäudekomplex,

Eppstein, Burgstraße, Freitag, 14.02.2025, 18:00 Uhr bis Montag, 17.02.2025, 01:15 Uhr

(mf) Zwischen Freitagabend und Montagnacht wurde in Eppstein in der Burgstraße zweimal in einen Gebäudekomplex eingebrochen.

Ein unbekannter Täter hebelte zunächst zwischen Freitag- und Sonntagabend die Eingangstür eines Bürotraktes auf. Daraufhin durchwühlte er die angrenzenden Räumlichkeiten und entwendete vier Getränkedosen. Der Täter konnte anschließend unerkannt flüchten. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 500 EUR geschätzt.

Weiterhin brachen Täter ersten Ermittlungen zufolge Montagnacht, gegen 01:15 Uhr, in eine Gaststätte im selben Gebäudekomplex ein. Er hebelte ein Fenster im ersten Obergeschoss auf. Anschließend wurden die angrenzenden Räumlichkeiten durchwühlt. Dabei konnten der Täter Bargeld erbeuten und damit unerkannt flüchten. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000 EUR.

Die zuständige Kriminalpolizei nimmt in beiden Fällen sachdienliche Hinweise unter 06196 2073-0 entgegen.

2. Einbruch in Jugendhaus,

Sulzbach, Staufenstraße, Dienstag, 18.02.2025, 02:10 Uhr

(mf) Ein bislang unbekannter Täter brach Dienstagnacht gegen 02:00 Uhr in das Jugendhaus in Sulzbach in der Staufenstraße ein. Er versuchte zunächst eine Scheibe mit einem Stein einzuwerfen. Da dies nicht gelang, hebelte er jenes Fenster auf. Im Jugendhaus wurde nur die Küche durchsucht. Während des Einbruches löste die Alarmanlage aus, woraufhin der Täter in unbekannte Richtung flüchtete. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 250 EUR geschätzt.

Die zuständige Kriminalpolizei nimmt sachdienliche Hinweise unter 06196 2073-0 entgegen.

3. Diebstahl von PKW-Spiegel,

Kelkheim, Robert-Koch-Straße, Donnerstag, 13.02.2025, 19:00 Uhr bis Samstag, 15.02.2025, 07:30 Uhr

(mf) In Kelkheim entwendete ein bislang unbekannter Täter in der Robert-Koch-Straße zwischen Donnerstagabend und Samstagmorgen das Spiegelglas eines PKW-Außenspiegels. Der Besitzer stellte sein Fahrzeug, einen blauen 5er BMW, an der zuvor genannten Örtlichkeit ab. Als er wieder zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass das Spiegelglas des linken Außenspiegels entwendet wurde. Hierzu durchtrennte der Täter die Kabel, welche zum Spiegelglas führen. Der Wert des Spiegels wird auf ca. 350EUR geschätzt.

Die zuständige Dienststelle in Kelkheim nimmt sachdienliche Hinweise unter 06195 6749-0 entgegen.

4. Wahlplakat beschmiert,

Kelkheim, Gagernring, Montag, 17.02.2025, 11:40 Uhr

(mf) Am Montag gegen 11:40 Uhr beschmierten in Kelkheim im Gagernring unbekannte Täter mehrere Wahlplakate. Insgesamt versahen sie vier Wahlplakate mit unterschiedlichen Schriftzügen und Symbolen, unter anderem mit einem Hakenkreuz. Nach Rücksprache mit einem Verantwortlichen wurden die Plakate zwischenzeitlich entfernt. Weder die Tathandlung, noch eine dafür verantwortliche Person konnte beobachtet werden. Der Sachschaden wurde auf ca. 100 EUR geschätzt.

Die zuständige Staatsschutzkommissariat nimmt sachdienliche Hinweise unter 06196 2073-0 entgegen.

5. Frau in Bus gestürzt und verletzt,

Hattersheim, Südring, Montag, 17.02.2025, 17:40 Uhr

(mf) Eine Frau stürzte am Montag, 17.02.2025 in einem Linienbus in Hattersheim im Südring und verletzte sich im Gesicht.

Ein bisher namentlich nicht bekannter Busfahrer befuhr mit seinem Linienbus die Voltastraße in Richtung des dortigen Kreisels. Den Kreisel verließ er in Richtung Südring. Dort bremste er aus bisher nicht bekannten Gründen. Aufgrund dessen stürzte im Bus eine 67-jährige Frau und stieß mit ihrem Gesicht gegen eine Stuhllehne. Daraufhin ging die Frau zum Busfahrer und gab ihm gegenüber an, dass sie sich verletzt habe. Nach einer kurzen Diskussion verwies der Busfahrer sie des Busses und sie musste diesen an der Haltestelle "Danziger Straße" verlassen. Der Busfahrer verließ anschließend die Haltestelle ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Der Regionale Verkehrsdienst in Hofheim bittet Zeuginnen und Zeugen sich unter der Nummer 06192 2079-0 zu melden.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell